Governo dos EUA afasta funcionários por recusarem dar informação confidencial a Elon Musk

O Governo norte-americano afastou dois chefes de segurança da agência dos Estados Unidos para a ajuda externa depois de estes recusarem entregar material confidencial ao departamento dirigido por Elon Musk, disseram hoje duas fontes à Associated Press.

A agência noticiosa norte-americana AP, que identifica as fontes como um atual e um ex-funcionário dos EUA, adianta que os membros do Departamento de Eficiência Governamental, conhecido como DOGE, obtiveram finalmente no sábado acesso a informações confidenciais da Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional (USAID), que incluem relatórios de serviços secretos, que lhes tinha sido negado anteriormente.

A equipa de inspeção do DOGE, chefiado pelo bilionário Elon Musk, não tinha uma autorização de segurança de nível suficiente para aceder àquela informação, pelo que o diretor de segurança do USAID, John Vorhees, e o adjunto Brian McGill, estavam obrigados legalmente a negar-lhes o acesso.

Os dois foram postos de licença, de acordo com as fontes da AP.

O DOGE não faz parte do Governo, mas foi encarregado pelo novo Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de identificar formas para reduzir os custos da administração pública.

As fontes falaram sob condição de anonimato porque não estavam autorizadas a partilhar a informação, explica a agência de notícias.

Um dia antes, o DOGE realizou uma operação semelhante no Departamento do Tesouro, obtendo acesso a informação sensível do seu sistema de atribuição de fundos e pagamentos, incluindo aos clientes da Segurança Social e do Medicare, o sistema de seguros de saúde gerido pelo Governo norte-americano dirigido aos maiores de 65 anos.

O jornal Washington Post indicou na edição de sexta-feira que o vice-secretário interino do Tesouro, David Lebryk, se terá demitido após mais de 30 anos de serviço depois do DOGE ter solicitado acesso a dados confidenciais do departamento.