Parlamento Madeirense comemora 25 de Novembro e assinala Dia Internacional pela Eliminação da Violência contra as Mulheres

A Conferência dos Representantes dos Partidos da Assembleia Legislativa da Madeira reuniu-se hoje, sob a presidência de Rubina Leal, e aprovou, por unanimidade, o regimento da Sessão Comemorativa do 25 de Novembro, que se realizará no dia 25 de Novembro, às 10 horas, no hemiciclo da Assembleia Legislativa.

De acordo com uma nota enviada à imprensa, a sessão comemorativa, instituída em 2024 pela Resolução da ALRAM n.º 7/2024/M, assinala os 50 anos do 25 de Novembro e pretende promover uma reflexão sobre a importância desta data na consolidação da democracia em Portugal.

No seguimento da mesma resolução, a presidente Rubina Leal anunciou ainda que, no dia 27 de Novembro, às 18 horas, terá lugar a conferência '50 Anos do 25 de Novembro: A Importância da Instituição Militar para a Segurança do País e Aliados', organizada em parceria com a Delegação da Madeira da Associação de Auditores dos Cursos de Defesa Nacional. O evento visa debater o papel das Forças Armadas na defesa e segurança de Portugal e dos seus aliados.

A Assembleia informou também que, em cumprimento da Resolução da ALRAM n.º 6/2024/M, será assinalado o Dia Internacional pela Eliminação da Violência contra as Mulheres, com um programa no dia 24 de Novembro que inclui uma exposição bibliográfica e uma sessão pública com especialistas sobre violência de género.

Durante a reunião, a Conferência aprovou, por unanimidade, o regimento do Debate do Orçamento da Região Autónoma da Madeira para 2026, apresentado pelo PSD, que se realizará entre 15 e 17 de Dezembro. Foi igualmente agendado, a 19 de Novembro, o Debate Potestativo requerido pelo JPP sobre 'Mobilidade aérea e marítima', cujo regimento foi igualmente aprovado por unanimidade.