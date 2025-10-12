PTP apela à "participação de todos" neste acto eleitoral

A candidata do PTP à Câmara Municipal do Funchal, Raquel Coelho, exerceu o seu direito de voto, na Reitoria da Universidade da Madeira, em São Pedro, ao início da tarde deste domingo. Na ocasião deixou o apelo ao voto.

Raquel Coelho apelou à "participação de todos" neste acto eleitoral. A líder trabalhista também fez um apelo aos membros das mesas de voto para estarem "atentas e impedirem as falcatruas nas urnas".