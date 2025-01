Mariana Vargem fecha 2024 com vitória na São Silvestre da Amadora

O atleta Rúben Amaral mostrou-se hoje "muito feliz" por revalidar a conquista da São Silvestre da Amadora e terminar 2024 "em grande", enquanto a madeirense Mariana Vargem admitiu que vencer foi "a melhor forma" de se estrear na prova.

No setor masculino a corrida pautou-se pelo equilíbrio e a vitória era disputada por um grupo de cinco atletas no ponto intermédio (à passagem dos cinco quilómetros), mas Rúben Amaral, à imagem da edição de 2023, voltou a revelar-se mais forte e repetiu o triunfo do ano passado.

Rúben Amaral, com o tempo de 29.28 minutos, melhorou o registo de 30.19 com que venceu a prova de 2023 e voltou a superar a concorrência, impondo-se a Fearghal Curtin, da Irlanda, (29.31) e André Pereira, atleta do Benfica (29.35), segundo e terceiro, respetivamente.

Por sua vez, Mariana Vargem, madeirense que integra a equipa de triatlo do Benfica e que em 2024 conquistou vários títulos nacionais e internacionais na modalidade, sucedeu a Ana Mafalda Ferreira, três vezes vencedora da variante feminina, e salientou a longa história da São Silvestre da Amadora para reforçar o seu orgulho pelo êxito que obteve. A atleta cumpriu os 10 quilómetros em 34.41 minutos, seguida por Emília Pisoeiro (35.01) e Susana Cunha (35.43), segunda e terceiras classificadas, respetivamente, e ambas do Águeda.

"É, sem dúvida, a melhor forma de fechar o ano. Decidi há mais ou menos uma semana e meia que ia fazer esta prova, fui à São Silvestre de Lisboa e como me senti bem, aproveitei e vim a este para dar tudo. Não estava à espera de vencer, mas estou muito feliz por este resultado", assumiu à Lusa, instantes antes de subir ao pódio no seguimento da conquista da prova em 34.41 minutos, superando Emília Pisoeiro (35.01) e Susana Cunha (35.43), ambas ligadas ao Recreio de Águeda.

Mariana Vargem declarou-se agradavelmente surpreendida com a multidão presente a correr, junto a si, no último dia do ano - um recorde de participantes, com um total de 2.600 atletas inscritos, mais de 1.900 exclusivamente na corrida de 10 quilómetros e entre eles, o recentemente eleito presidente da Federação Portuguesa de Atletismo, Domingos Castro, vencedor da corrida em 1987, 1988 e 1989.

"Não estou habituada a isto, porque no triatlo [a sua especialidade atlética] só corro com raparigas e muito poucas pessoas em redor, umas 50 no máximo, mas gostei muito de partir ao mesmo tempo que os rapazes, porque tive sempre referências", explicou, por fim, a atleta vencedora da edição de 2024.

Tal como em anos anteriores, a São Silvestre da Amadora, última prova desportiva do ano civil em Portugal, contemplou ainda uma corrida para crianças, que antecedeu a corrida de 10 quilómetros.

Quarto lugar dois dias antes na São Silvestre de Lisboa

De referir que a jovem atleta sub-23 do Benfica marcou também presença, neste final de ano, na 17.ª edição Lidl São Silvestre de Lisboa, que teve três dias antes, dia 28 de Dezembro.

Num evento que contou com cerca de 14 mil inscritos, a madeirense esteve perto de conquistar o pódio, tendo sido a quarta melhor atleta feminina. Mariana Vargem concluiu o percurso de 10 quilómetros com o tempo de 34,30 minutos ficando a apenas 14 segundos do terceiro lugar do pódio que foi ocupado por Carla Martinho do Recreio Desportivo De Águeda. Já a vencedor foi a atleta do Benfica Salomé Afonso com o tempo de 32,16 minutos.