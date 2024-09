Escolas da Madeira recolheram mais de 22 toneladas em resíduos eléctricos e electrónicos e baterias

A Geração Depositrão já conhece os seus vencedores relativos à recolha de resíduos de Equipamentos Eléctricos e Electrónicos (REEE) e Baterias (RB), projecto pioneiro da ERP Portugal, que já conta com 16 edições.

Na Madeira, a Escola Básica e Secundária Doutor Luís Maurílio da Silva Dantas (Carmo), em Câmara de Lobos, foi a que mais resíduos recolheu, num total de 10 toneladas, tendo ficado em 6.º lugar a nível nacional, de um total de 536 escolas.

A Geração Depositrão é um projecto realizado pela ERP Portugal - Entidade Gestora de Resíduos de Equipamentos Eléctricos e Electrónicos (REEE) e Baterias (RB) em parceria com a ABAAE – Associação Bandeira Azul de Ambiente e Educação e que este ano contou com a adesão a mais de 316.000 alunos que recolheram cerca de 435 toneladas de resíduos.

Na Madeira, o top 10 de escolas foi composto por:

• Escola Básica e Secundária Doutor Luís Maurílio da Silva Dantas

• EB1/PE Creche da Ribeira Brava

• EB1/PE do Estreito da Calheta

• Centro de Formação Profissional da Madeira

• Escola Profissional Doutor Francisco Fernandes

• Instituto para a Qualificação, IP-RAM

• Escola Secundária de Francisco Franco

• EB1/PE do Estreito de Câmara de Lobos

• Escola Secundária Jaime Moniz

• EB1/PE e Creche da Ponta do Sol

Além de premiar as escolas, a ERP Portugal recompensa alunos e professores envolvidos no projecto, e atribui prémios por cada categoria de REEE recolhida, nomeadamente as que são consideradas como resíduos perigosos: TV e monitores, equipamentos de arrefecimento, e Pilhas.