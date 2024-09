CMF revela que recolheu quase três toneladas de pilhas em 2023 e 2024

Hoje assinala-se o Dia Europeu da Reciclagem de Pilhas. A Câmara Municipal do Funchal aproveitou para informar que, no concelho, existem 70 pontos de recolha de pilhas usadas (Pilheiras) que são reencaminhadas para um correcto destino final.

Revelou ainda que "as 41 Eco-Escolas do concelho do Funchal são também promotoras da boa recolha de pilhas estando abrangidas pelo Projecto 'Geração Depositrão' fruto de uma parceria entre a ERP Portugal (Entidade Gestora de Resíduos) e a Associação Bandeira Azul de Ambiente e Educação - ABAAE".

Adiantou também que, em 2023, "o Departamento de Ambiente da Câmara Municipal do Funchal recolheu uma tonelada e meia de pilhas e, em 2024, até à presente data, já recolheu cerca de uma tonelada e trezentos quilos".

Neste Dia Europeu da Reciclagem de Pilhas, o Município do Funchal pretende "alertar e sensibilizar todos os munícipes para a importância das suas atitudes e comportamentos para um ambiente melhor e mais sustentável para o Funchal, para a Região, para o nosso planeta".

A autarquia referiu que, segundo dados do Parlamento Europeu, “em 2020, cerca de metade (47%) das pilhas e acumuladores portáteis vendidos n a UE foram recolhidos para reciclagem. Existem processos específicos de reciclagem para cada tipo de pilha, devido aos diferentes metais e compostos utilizados no seu fabrico".

Salientou que "este é um valor baixo e preocupante pois significa que mais de metade destes resíduos perigosos que contêm substâncias potencialmente cancerígenas e mutagénicas, são descartados no lixo comum, tornando-se um foco de poluição do solo, ar e água, acumulando-se nas cadeias alimentares até se tornarem tóxicos para os seres vivos".

Daí considerar "importante que os cidadãos participem na defesa de um melhor e mais sustentável ambiente, repensando, neste caso, sempre a necessidade de aquisição de produtos que sejam ativados por pilhas".

Se possível, optar por soluções alternativas (carregamento directo ou mecânico)". Câmara Municipal do Funchal

E concluiu: "Caso tal não seja possível (por exemplo, o comando da televisão, o do ar condicionado ou de um relógio), optar por pilhas recarregáveis. São mais duradoras e, consequentemente, reduz-se este tipo de resíduo".