Madeira terá Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas

A Madeira vai iniciar uma aposta no Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas, um curso que deverá passar a ser ministrado já no ano lectivo 2025/2026, uma vez que se encontra a ser trabalhado pela Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa. A informação foi avançada por Pedro Ramos nas comemorações do 51.º aniversário do Hospital Dr. Nélio Mendonça, que se realizaram esta manhã.

O SESARAM "é a empresa mais importante da Região" O secretário regional de Saúde e Protecção Civil assumiu que há muito mais para fazer em termos de Saúde na Região, mas sempre olhando para a humanização. Pedro Ramos falava na cerimónia de comemoração dos 51 anos do Hospital Dr. Nélio Mendonça.

Os 4.º e 5.º anos do Mestrado Integrado em Medicina deverão passar a ser leccionados na Madeira nos anos lectivos 2026/2027 e 2027/2028, a tempo da entrada em funcionamento do novo Hospital Central e Universitário da Madeira.

Na ocasião, Pedro Ramos recordou que, em 2004, foram lançados os primeiros dois anos em Medicina, sendo que em 2022 passou-se a leccionar o 3.º ano, havendo actualmente o 6.º ano de Medicina a funcionar, que diz respeito a parte do estágio.