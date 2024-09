Lista de espera prolongada em fisioterapia

A notícia que faz manchete na edição impressa do DIÁRIO desta segunda-feira, 9 Setembro, dá conta que dos 211 fisioterapeutas que exercem na Região apenas 63 estão no público. Ordem, que vai abrir em breve uma delegação na Madeira, denuncia situação actual e já pediu audiência com o Governo Regional.

Contratação pública de férias em Agosto

Fique a saber que a compra de um robot cirúrgico foi a única aquisição superior a 1 milhão de euros no mês passado.

Saúde mental no “limite da normalidade”

Na rubrica ‘Observatório’ de hoje, o Psiquiatra Ricardo Alves alerta para o facto de a cultura consumista e a conjuntura económica estarem a propiciar uma “forte tempestade.

‘Capitão’ Ronaldo resolve

No Desporto, o madeirense CR7 está em foco. Começou no banco, entrou ao intervalo e marcou, aos 88 minutos, o golo da vitória de Portugal sobre a Escócia (2-1) para a Liga das Nações.

Destaque ainda para: Meios aéreos no Porto Santo são problema crónico desde sempre.

