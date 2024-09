Eventos musicais no parque de St.ª Catarina Uma enorme insensibilidade e falta de respeito pelos cidadãos

Já tínhamos tido o SUMMER OPENING durante quatro dias, no passado mês de julho, o MEO SONS DO MAR, no dia 06 do corrente mês, e no meio, o FUNCHAL SUMMER FEST. Todos eles, um suplício para os inúmeros cidadãos que residem nas imediações do lindíssimo Parque de Santa Catarina (PSC), e não só, dependendo da intensidade do vento nos dias de realização dos eventos, levar o batuque musical, mais ou menos longe, através da cidade do Funchal. Em relação ao FUNCHAL SUMMER FEST, que foi mais um evento musical que voltou a constituir uma enorme falta de respeito pelos inúmeros cidadãos que residem em redor ou nas imediações do referido parque, teve início no passado dia 31.08., pelas 09.30 hr, presumo que para ensaios, pois a batucada começou a esta hora da manhã e terminou pela 01.00 hr da manhã do dia seguinte.

Trata-se de um autêntico massacre auditivo para quem por ali vive, nos muitos conjuntos de apartamentos, moradias ou instituições, como acontece, particularmente, nas zonas da rotunda e Av. do infante e Ilhéus. Música de batuque, num pum, pum, pum contínuo, que só quem é atingido sabe o quanto é perturbador. Para que se tenha uma noção da quantidade de cidadãos que residem na zona, abaixo elenco alguns, não todos, dos edifícios circundantes, afetados com este “genocídio auditivo” com origem nos eventos musicais efetuados no referido parque. De salientar que no caso do “Hospício Lar - Fundação Princesa D. Maria Amélia”, mesmo do outro lado da rua, serão cerca de cinquenta idosos, uns acamados e outros não, que têm de suportar este autêntico atentado ao seu direito de descanso e recuperação de saúde. De referir, que a Organização Mundial de Saúde já considerou a poluição sonora, como a segunda mais grave, logo a seguir à poluição ambiental. Mas no caso, é também o direito ao descanso que todo o cidadão tem. Evidentemente que aqui não está em causa o respeitável direito, que uma parte dos cidadãos têm de apreciar e divertir-se nestes arraiais da atualidade, mesmo que seja com música de batuque, aos berros, muito álcool e etc e tal. No entanto, esse direito não pode colidir com os que não estão nesse alinhamento e estão no sossego das suas habitações, e as entidades oficiais, nomeadamente as câmaras municipais que licenciam, têm a obrigação de ter isso em atenção. Tenho relatos de vários cidadãos e instituições, que me dizem que ligam para a Polícia de Segurança Pública a solicitar a sua intervenção e a resposta é que nada podem fazer, por haver licença da Câmara Municipal do Funchal (CMF). Pergunta-se, e a medição à ultrapassagem do nível permitido, de decibéis produzidos? Também têm licença? Depois, há também a questão ambiental e a beleza do espaço que é o PSC, que constitui o jardim mais nobre da cidade do Funchal, sendo um local para fruir em paz e sossego e não para o vandalizar como é o que é feito nestes eventos. Se há “mercado” para a realização deste tipo de eventos musicais, façam-no em locais fora da malha urbana, que assim não incomodam os cidadãos que residem nas adjacências. Talvez alugarem a Herdade do Chão da Lagoa, ou até, reservarem um espaço, adequando-o e tendo os cuidados ambientais exigíveis, no parque ecológico do Funchal, ou outra qualquer solução. Mas se em espaço aberto, nunca jamais numa área de forte malha urbana, como é a que envolve o referido parque. Nova pergunta: Será que que na CMF ainda ninguém refletiu sobre esta importante matéria? Se ainda não o fez, como se pode suspeitar pela repetição anual do massacre, então para reflexão, deixo uma lista dos edifícios existentes na densíssima malha urbana que envolve o mencionado parque:

Instituições: Hospício Lar (Fundação Princesa D. Maria Amélia), Casa de Acolhimento (Fundação Nossa Sra da Conceição) e Seminário Diocesano.

Hotéis–Alojamento Turístico: Apartamentos turísticos Avenue Park, Pestana CR7, Pestana Casino Park, Pestana Casino Studios, e Antiga Escola Cristóvão Colombo (Mais uns meses e será um novo hotel).

Edifícios de Habitação (Blocos de Apartamento): Marina Club, Plaza (Ex La Vie), Minas Gerais, Executivo, Avenida (em frente à Qta Vigia), Zinos, Funchal Lux, Quinta Vitória, Olimpo, Jardins da Imperatriz, Palm’s Palace, Costa do Sol III, Costa do Sol IV, Costa do Sol V, Costa do Sol VI, Núcleo Residencial dos Ilhéus, Castelo Branco e Século XXI.

Moradias: Várias, nos Ilhéus e na Av.do Infante.

Por fim, sugiro que se faça um exercício estatístico simples, calculando a ocupação média nestas instituições, hotéis, edifícios e moradias, chegando-se desse modo à conclusão de que são milhares, os cidadãos que vivem na malha urbana que envolve o PSC. Em nome desses cidadãos, recomenda-se à CMF uma reflexão/decisão consentânea com o respeito que a liberdade de uns, exige que se tenha pelos outros.