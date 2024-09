1. Bom ano letivo 2024-2025!

Hoje, 9 de setembro, na Região Autónoma da Madeira, está previsto, fruto de uma política educacional séria e exemplar, de índole social-democrata, mais um arranque de um ano letivo que se espera, como tem sido apanágio, tranquilo e de plena normalidade.

Ao contrário de lá, no continente, o nosso primeiro-ministro e o seu Governo não podem garantir que, de um mês para o outro, haja professores para todos os alunos no arranque do ano letivo, devido às políticas de educação desastrosas a que nos habituaram os últimos anos de governos socialistas e de geringonça que fizeram que, por exemplo, pais tivessem que pagar explicações para que os seus filhos pudessem aprender tal era a falta de professores.

Felizmente em pouco mais de 150 dias, as medidas tomadas pelo Governo da Aliança Democrática permitirão reduzir, já este ano, em 90 por cento, os 20 mil alunos que não tiveram professor a pelo menos uma disciplina no primeiro período do ano letivo anterior.

Desejo a todos os professores, direções escolares, pessoal não docente e alunos do nosso País, um excelente Ano Letivo.

2. Meios aéreos de resgate e salvamento – uma séria questão a resolver!

A Madeira, composta por uma subárea da Zona Económica Exclusiva de 442 248 km2, não tem, neste momento, disponíveis o Helicóptero (EH101 Merlin) nem o avião (C-295), deixando sem resposta as operações de resgate e salvamento no mar e os transportes urgentes entre as ilhas da Madeira e do Porto Santo ou entre ilhas da RAM e o continente.

Este não é um facto novo! Quem não se lembra do dia 11 de março de 2023, quando um Navio da República Portuguesa - (NRP) Mondego - falhou uma missão de acompanhamento de um navio russo a norte da ilha de Porto Santo, após quatro sargentos e nove praças se terem recusado a embarcar, alegando razões de segurança?

Recentemente Luís Montenegro reiterou o compromisso de antecipar em um ano, para 2029, o objetivo de alcançar um quantitativo de despesa (6 mil milhões de euros) no Orçamento do Estado, equivalente a 2%, conforme acordado com a NATO.

Da extrema-direita populista portuguesa já sabemos o que esperar: demagogia! Aguardemos que o PS, de Pedro Nuno Santos, não faça, aquando da aprovação do Orçamento, mais uma vez, parelha com os populistas da extrema esquerda e de direita a pensar apenas no seu umbigo partidário, esquecendo-se que nas ilhas também vivem portugueses.

O patriarca de Lisboa, D. Rui Valério, disse, ontem, na homília da missa que assinalou os 50 anos do Estado-Maior General das Forças Armadas o seguinte: “As Forças Armadas assentam a sua existência e missão na possibilidade de um mundo justo, bom e livre”.

Porque a Madeira também é Portugal, faço minhas as palavras de D. Rui Valério.

3. Fajã das Galinhas – segurança das pessoas em primeiro, sempre!

O mais recente incêndio que assolou diversos concelhos da Nossa Madeira, levou a que, em Câmara de Lobos, no sítio da Fajã das Galinhas as pessoas tivessem, por questões de segurança, de abandonar as suas habitações.

A 16 de setembro do ano passado, na altura na qualidade de Presidente da Câmara Municipal de Câmara de Lobos, defendi, depois de mais uma devastadora derrocada na Fajã das Galinhas que atingiu casas, carros e pessoas, o que já vinha a defender há algum tempo. Que o ideal seria realojar todas as pessoas numa área mais segura, pois eram cada vez mais frequentes as derrocadas com danos pessoais e materiais.

Nessa linha, e no âmbito do programa nacional Primeiro Direito, o município de Câmara de Lobos elaborou, há mais de dois anos, uma candidatura tenho em vista a construção de novas habitações, priorizando as populações da Fajã das Galinhas. Sei que o procedimento está a avançar e que em breve as novas habitações, num total de sete lotes, em todas as freguesias do concelho, serão uma realidade.

Aproveito também para felicitar a Câmara Municipal de Câmara de Lobos, na pessoa do Seu atual Presidente, por ter estado sempre presente no apoio as populações aquando dos fogos que assolaram o Seu Município.

Uma palavra de reconhecimento e agradecimento ao Manuel Salustino, Presidente da Junta de Freguesia do Curral das Freiras que, mais uma vez, provou que está sempre ao lado dos Seus.

4 – Ligação Inter-Ilhas

Finalmente o Governo da AD está prestes a formalizar um novo contrato público com a Binter para a exploração regular e douradora da ligação área entre as Ilhas da Madeira e do Porto Santo. Resolveu-se a incompetência socialista que, por diversas vezes, isolou a ilha do Porto Santo e Seus habitantes também portugueses.