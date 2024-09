Menopausa! E agora? Como atenuar o envelhecimento da pele?

A fase da menopausa caracteriza-se pela diminuição da produção hormonal que, por sua vez, causa diversos sinais e sintomas. E uma dessas mudanças acontece na nossa pele.

Com todas estas alterações, a pele terá de uma forma inevitável um aspecto mais seco. Além do mais, perde a sua firmeza, surgem manchas e fica com mais sensibilidade, visto que se torna mais fina na sequência da redução dos lípidos e diminuição, com alguma intensidade, da produção de colágeno.

No entanto, há alguns cuidados que pode adoptar para uma pele madura. Fique a conhecer algumas opções:

· Hidratação;

· Limpeza e Esfoliação;

· Uso de cosméticos indicados para esta fase, como é o caso do Ácido Hialurónico, Retinol, ceramidas, entre outros.

Claro que o profissional certo lhe dará todas as indicações necessárias e acompanhamento que entender ser imprescindível para esta fase. Uma avaliação mais detalhada fará com que atenue o envelhecimento cutâneo.

Vá até ao Magic Skin Clinic e cuide-se com a equipa altamente especializada que está à sua espera.

Magic Skin Clinic

Rua João Tavira 59, 2.º andar,

900-075 Funchal

Para mais informações:

Contacto: 919 999 419

Instagram: @magicskin_clinic

Facebook: https//m.facebook.com

Site: https://www.magicskin.clinic