O que fazer com as correntes de retorno

O Verão é sinónimo de férias, calor e centenas/milhares de famílias na praia para momentos de descontração e lazer. Devido a exposição das pessoas ao mar, as ocorrências relacionadas aos acidentes aquáticos aumentam, por isso, drasticamente nesta época do ano.

Apesar de atraente, o mar possui, contudo, perigos ocultos para grande parte das pessoas. Ao conhecer-se alguns desses perigos reduz-se, em muito, o risco, de afogamento. Um dos maiores perigos são as correntes de retorno.

Mas afinal, o que são correntes de retorno que geram tanto receio em muitos banhistas das praias?

As correntes de retorno são formadas pelo refluxo de água que chega à praia empurradas pelas ondas. Estas variam em tamanho, largura, profundidade e intensidade de acordo com a morfologia da praia. Quando as ondas quebram, elas empurram a água que sobe o declive da praia para acima do nível médio do mar. Assim que a energia da água é dissipada, a gravidade actua no volume de água que ultrapassou aquele nível médio e empurra de volta formando as correntes de retorno que podem atingir velocidades de três metros ao segundo. Essas correntes arrastam o banhista com muita facilidade para dentro do mar, podendo em menos de 1 minuto afasta-lo das áreas rasas.

Isto explica, assim, o enorme risco que as correntes de retorno provocam para todos os banhistas, inclusive para os que são bons nadadores.

As correntes de retorno são visíveis ao longo da praia. Geralmente nos canais onde elas estão presentes, por serem mais profundos, normalmente não se observa as ondas quebrando. As ondas espumam e quebram na zona da praia onde geralmente dá pé para o banhista. Nos canais onde serpenteiam as correntes de retorno ocorre a remoção da areia que é arrastada em direcção ao mar e depositada nas extremidades do canal, formando os bancos de areia.

Como contornar uma corrente?

Caso aconteça de alguém cair nesta corrente em primeiro lugar é necessário manter a calma para não perder o controlo da respiração. Por outro lado, é recomendado que nade paralelamente à praia para sair do canal de escoamento da corrente e evitar, assim, ser arrastado para alto mar. Nunca nadar contra a corrente. Logo após sair do canal da corrente, será possível nadar de volta à costa ou conseguir ser socorrido por um salva-vidas.