Mais de 250 mil rastreios do cancro da mama realizados na Madeira

O programa Rastreio do cancro da Mama, que se iniciou na Região Autónoma da Madeira em 1999, já permitiu realizar mais de 250.000 rastreios.

O Rastreio do Cancro da Mama da Região Autónoma da Madeira é um rastreio de base populacional, dirigido a mulheres assintomáticas, sem factores de risco relevantes e na faixa etária entre os 45 e os 74 anos.

A 9.ª volta do Rastreio do Cancro da Mama, do SESARAM, começou esta quinta-feira, 8 de Agosto, na Calheta, onde é estimado a convocação de cerca de 2.700 utentes residentes neste concelho.