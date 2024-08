Primeiro-ministro felicita Iúri Leitão por "prova espectacular" no omnium

O primeiro-ministro Luís Montenegro felicitou hoje o ciclista português Iúri Leitão, que conquistou a medalha de prata no concurso do omnium dos Jogos Olímpicos Paris2024, por uma "prova espetacular".

"Com uma prova espetacular, Iúri Leitão leva de novo Portugal ao pódio dos Jogos Olímpicos com a medalha de prata na prova de omnium. Que orgulho. Parabéns Iúri Leitão", escreveu o governante, na rede social 'X' (antigo Twitter).

Segundo Montenegro, também o ciclismo português está de parabéns com esta medalha olímpica na pista, por estar "sempre ao mais alto nível".

Leitão concluiu hoje o omnium com 153 pontos, atrás do francês Benjamin Thomas (164) e à frente do belga Fábio van den Bossche (131), dando a segunda medalha à Missão portuguesa em Paris2024, depois do bronze da judoca Patrícia Sampaio em -78 kg.

O vianense, de 26 anos, conquistou a primeira medalha para Portugal na pista e a segunda da história do ciclismo português em Jogos Olímpicos, depois de Sérgio Paulinho ter sido segundo na prova de fundo em Atenas2004.