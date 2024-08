Reino Unido em alerta perante possíveis novos distúrbios de extrema-direita

As autoridades britânicas afirmaram hoje que estão a preparar-se para a possibilidade de novos distúrbios, tendo aplaudido os esforços dos ativistas antirracismo e da polícia, que travaram, na noite passada, uma nova vaga de manifestações de extrema-direita.

O primeiro-ministro britânico, o trabalhista Keir Starmer, adotou hoje uma posição de cautela e afirmou que os esforços para travar a violência de extrema-direita no Reino Unido "não podem abrandar".

As declarações de Starmer, feitas no mesmo dia em que o gabinete de crise voltou a reunir-se para avaliar os próximos passos das autoridades britânicas, surgem após uma semana de distúrbios associados a manifestações anti-imigração que se disseminaram pelo país, desde a Irlanda do Norte até à costa sul de Inglaterra.

Na quarta-feira, a polícia britânica estava em estado de alerta, depois de apoiantes de extrema-direita terem feito circular uma lista de mais de 100 locais que planeavam atingir, incluindo escritórios de advogados especializados em imigração e centros de apoio a migrantes.

As ações não se concretizaram quando a polícia e manifestantes antirracismo encheram as ruas, que exibiam cartazes com várias frases de ordem como "Refugiados bem-vindos".

O Governo britânico declarou uma situação crítica a nível nacional, colocando 6.000 polícias, com formação especial, em prontidão para responder a qualquer desordem.

A polícia disse que os protestos e contraprotestos foram em grande parte pacíficos, embora tenha sido feito um pequeno número de detenções.

"A demonstração de força da polícia e, francamente, a demonstração de unidade das comunidades derrotaram os desafios que enfrentámos", disse o comissário Mark Rowley, comandante do Serviço de Polícia Metropolitana de Londres.

Contudo, o clima de tensão continua elevado no país depois de grupos de extrema-direita terem impulsionado os distúrbios ao publicarem nas redes sociais falsas informações sobre a identidade do jovem que matou três crianças (uma delas portuguesa) na cidade costeira inglesa de Southport, em 29 de julho.

O agressor, um rapaz de 17 anos nascido no País de Gales, filho de pais ruandeses, não era um requerente de asilo, como indicavam as informações publicadas nas redes sociais.

O Governo britânico comprometeu-se a localizar e a processar os responsáveis pela desordem, incluindo pessoas que incitam à violência 'online'.

Num esforço para dissuadir as pessoas de participarem em futuros distúrbios, e para mostrar que os desordeiros irão enfrentar uma justiça célere, as câmaras de televisão foram hoje autorizadas a entrar no Tribunal da Coroa de Liverpool, quando o juiz Andrew Menary condenou dois homens a 32 meses de prisão.

Durante a audiência, os procuradores exibiram vídeos de manifestantes a atirar tijolos à polícia e a incendiar caixotes de lixo.

Também hoje, a assembleia legislativa regional da Irlanda do Norte realizou uma sessão especial para abordar a resposta aos distúrbios.

O Governo britânico está também a considerar impor sanções para além da pena de prisão, incluindo a proibição de manifestações nos jogos de futebol.