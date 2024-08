Workshop de Startups Azuis vai juntar empreendedores do oceano

As candidaturas para participar no Workshop de Startups Azuis encerram já na próxima segunda-feira, dia 12 de Agosto. O encontro, que terá lugar em Setembro, pretende dar aos jovens a oportunidade de falar com os atuais empreendedores e investidores do oceano em Portugal e no estrangeiro, e de trabalhar com eles para desenvolver novas ideias de negócio.

Organizado pelo MARE-Madeira/ARDITI/UMa, é aberto a todos os jovens de toda a ilha, com idades entre os 16 e 30 anos. O Workshop pretende inspirar os participantes com histórias de empreendedorismo sobre o oceano e apresentar os passos necessários para iniciar um negócio sustentável.

Os empreendedores do oceano presentes no evento serão João Rito, sócio-fundador e diretor da SEAentia, uma startup portuguesa inovadora na área da aquacultura; Camilla Dore, co-fundadora e Chief Product Officer da B'ZEOS, uma empresa de embalagens biodegradáveis que utiliza algas marinhas como base de produto; e Dan Watson, co-fundador e CEO da SafetyNet Technologies, cujas tecnologias reduzem as capturas acessórias da pesca e protegem a biodiversidade dos oceanos. Tanto a B'ZEOS como a SafetyNet Technologies, são empresas em fase de arranque, apoiadas pela Sustainable Ocean Alliance (SOA), a maior rede mundial de líderes da próxima geração no domínio dos oceanos, que é parceira deste workshop.

A reunião de Startups Azuis também receberá investidores e organizações de apoio a startups para oferecer perspetivas e conselhos aos participantes para encontrar apoio financeiro. Entre os apresentadores, contam-se Raquel Gaião Silva, associada da Faber, uma empresa portuguesa de capital de risco; Susanne Wedin-Schildt, fundadora e CEO da Ocean Community, uma organização de mentoria e apoio a startups sustentáveis na área dos oceanos, sediada em Lisboa; Micaela Vieira, gestora de projetos da Startup Madeira, uma organização de apoio a ideias inovadoras e startups na Madeira e parceira do Workshop de Startups Azuis; e Eugénia Barroca, Representante Regional para a Lusofonia e Europa da SOA.

Outros parceiros e colaboradores do evento incluem Ana Umbelino, CEO e fundadora da MindSurfing, um serviço de desenvolvimento de equipas sediado na Madeira; Nadia Laabs, co-fundadora do Impact Collective, que organizou uma mostra de startups sustentáveis no Funchal este ano; e a Ocean Devotion Madeira, o centro da SOA na Região, que desafia a juventude madeirense a tomar medidas para restaurar a saúde dos oceanos.

A abertura do Workshop estará a cargo de Micaela Freitas, Presidente do Instituto de Segurança Social da Madeira, Carlos Soares Lopes, CEO da Startup Madeira, e João Canning-Clode, Diretor do MARE-Madeira/ARDITI/UMa.

O evento acontece graças ao apoio da Baillie Gifford, uma empresa de gestão de investimentos sediada no Reino Unido, e da FCT.

As candidaturas para participar encerram na próxima segunda-feira e estão garantidos transportes de e para o Funchal a partir de qualquer ponto da ilha, de forma a garantir que todos os jovens interessados consigam participar.

Mais informações e o link para candidatura estão disponíveis em mare-madeira.pt/events/startups/.