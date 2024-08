39ª. Expomadeira atingiu 67.828 visitantes

A ACIF-CCIM -Associação Comercial e Industrial do Funchal - Câmara de Comércio e Indústria da Madeira faz um balanço "bastante positivo" da 39.ª edição da Expomadeira, que atingiu 67.828 visitantes.

Em nota emitidade, a entidade responsável pela Maior Mostra das Actividades Económicas da Madeira confessa que a existência do Europeu de Futebol 2024 "em simultâneo" afectou o número de visitantes em determinados momentos, particularmente na primeira sexta-feira, com a transmissão do jogo de futebol entre Portugal e França, contudo, os visitantes compareceram, em particular durante os dois fins-de-semana, que registaram maior afluência, ainda assim "durante a semana o número de visitantes foi bastante elevado todos os dias", sendo superior "a edições anteriores".

Esta edição da Expomadeira contou com a presença de vários sectores de actividade, desde o turismo, o comércio, a indústria, os serviços e, com presença mais expressiva, a construção, "um sector que está em crescimento na Região e que esteve patente nesta mostra das atividades económicas com um leque de opções, tanto para o profissional como para o particular".

A organização da Expomadeira está "satisfeita" com os resultados obtidos e ambiciona superá-los no próximo ano, naquela que será a sua quadragésima edição, um marco significativo e que será assinalado de forma memorável, de 4 a 13 de Julho de 2025.