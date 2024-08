Três centenas e meia de crianças e jovens em actividades inclusivas no Funchal

Cerca de 350 crianças e jovens, provenientes de diferentes atl’s e de diversas associações que operam no concelho do Funchal, vão estar hoje e amanhã envolvidos em actividades lúdico-desportivas na Praça do Povo, no âmbito da acção '3D Sports 4 Youth'.

A iniciativa é dinamizada pela Sociohabitafunchal, empresa municipal que gere o parque habitacional do município, em parceria com a Direcção Regional da Juventude, e visa promover a inclusão “através de três dimensões”, nomeadamente a arte, a cultura e o desporto, conforme deu conta, aos jornalistas, Helena Leal, vereadora da Câmara do Funchal com os pelouros da Juventude e do Desporto.

A autarca realçou a candidatura que a empresa municipal fez a um programa promovido pela Agência Nacional de Juventude e Desporto direccionado para as políticas de inclusão, contando, por isso, com apoios comunitários para estes dois dias de actividades, durante os quais serão abordadas questões que entende serem “essenciais para trabalhar a verdadeira inclusão social” e criar “uma plataforma de diversão”, mas também de oportunidades para as crianças e jovens que nem sempre têm acesso a este tipo de actividades.