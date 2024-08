Resgatada cadela que vivia em más condições no Galeão

Uma cadela “a viver em condições deploráveis” foi resgatada pela Associação Ajuda a Alimentar Cães, no Galeão, na sequência de uma denúncia.

Segundo a associação, o animal estava bastante debilitado e foi transportado para uma clínica, pois “tinha as patas a sangrar, estava magra e doente”.

“Um dos tutores, o filho, comprometeu-se a pagar as despesas, a ir buscá-la. Quando informamos que tinha alta, recusou-se a pagar a dívida. Um dos tutores, o pai, alegou que não tinham dinheiro. A dívida era de 158,74€ e foi proposto pagar às prestações e mesmo assim recusaram-se. Todas as despesas foram pagas com muito esforço pelos voluntários porque os tutores nem com um cêntimo ajudaram. A Jully é a velhota mais doce que alguma vez poderão conhecer. Não merece continuar na família que estava. Agora é nossa”, escreveu a associação na sua página de Facebook, dando conta de que a cadela já velhinha está disponível para adopção.