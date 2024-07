Países Baixos prometem enviar F-16 prometidos à Ucrânia "sem demora"

Os Países Baixos vão "sem demora" começar a fornecer à Ucrânia os aviões de combate F-16 prometidos, assegurou o ministro dos Negócios Estrangeiros neerlandês Casper Veldkamp, no decurso de uma visita a Kiev este fim-de-semana.

A Ucrânia espera que estes aviões de fabrico norte-americano ajudem a proteger melhor as suas tropas e cidades face aos bombardeamentos russos diários.

Na sua primeira viagem ao estrangeiro desde a entrada em funções, há alguns dias, Veldkamp garantiu que as licenças de exportação necessárias foram acordadas na passada semana e que os Países Baixos estão a partir de agora prontos a enviar as aeronaves à Ucrânia. "Agora que obtivemos autorização para os primeiros F-16, eles serão enviados sem demora", afirmou hoje o ministro neerlandês em conferência de imprensa na capital ucraniana, mas sem adiantar mais detalhes, nomeadamente a data de envio do primeiro dos 24 F-16 prometidos.

A viagem de Veldkamp à Ucrânia foi mantida em segredo até hoje por razões de segurança. Casper Veldkamp faz parte da coligação que acaba de chegar ao poder, liderada pelo Partido pela Liberdade (PVV), de extrema-direita, de Geert Wilders. O novo Governo reafirmou o apoio dos Países Baixos à Ucrânia.

Kiev pediu a ajuda do ocidente e o envio de F-16 pouco tempo após a invasão russa em fevereiro de 2022, tendo os pilotos ucranianos feito formação em países da NATO.

Vários Estados-membros da Aliança Atlântica comprometeram-se com o envio dos caças F-16, mas a Ucrânia ainda não recebeu nenhum avião.

O Presidente Volodymyr Zelensky declarou em entrevista à AFP em maio que a Ucrânia precisava de cerca de 130 F-16 para atingir a paridade na capacidade aérea com a Rússia, mas os aliados prometeram o envio de menos de uma centena.

Por seu lado, a Rússia alertou que as suas forças atacariam todos os equipamentos militares ocidentais, entre os quais os F-16 enviados à Ucrânia.