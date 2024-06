'Task-force' para mitigar os efeitos do sargaço na Madeira voltou a reunir

Realizou-se hoje, a segunda reunião do Grupo de Trabalho Multidisciplinar, constituído através da Resolução do Conselho do Governo, de 22 de Abril, com objectivo para promover a elaboração e execução de um Plano de Ação para a monitorização e mitigação do impacto do Sargaço Flutuante na Região Autónoma da Madeira, cujos objetivos específicos visam avaliar, propor, desenvolver medidas, analisar questões relacionadas com a monitorização e as medidas de prevenção e redução do impacto das manhas de sargaço flutuante em toda a região.

Este grupo de trabalho, cuja coordenação está à responsabilidade do subintendente Marco Lobato, vogal do Conselho Directivo do Serviço Regional de Proteção Civil, foi criado com o objectivo axial de apresentar uma visão estruturada das múltiplas áreas de intervenção, tendo contado nesta reunião com a participação dos representantes de diversas entidades com intervenção naquela área, designadamente, Direcção Regional da Saúde, Direcção Regional de Pescas e Mar, APRAM – Administração de Portos da Região Autónoma da Madeira, Direcção Regional de Agricultura e Desenvolvimento Rural, Instituto das Florestas e Conservação da Natureza, ARM – Águas e Resíduos da Madeira, Autoridade Marítima Nacional, Instituto Hidrográfico, Direcção Regional de Turismo e Direcção Regional do Ambiente e Alterações Climáticas.