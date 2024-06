Confiança defende que "criação de um Corpo de Polícia Municipal é uma medida fundamental"

A Coligação Confiança tornou a insistir, hoje, na necessidade da criação de um Corpo de Polícia Municipal, algo que considera ser "uma medida fundamental para aumentar a segurança no Funchal". Os vereadores apresentaram, hoje, uma nova proposta para a sua concretização.

"Nos últimos meses, a cidade do Funchal tem assistido a um aumento preocupante de episódios de violência, pequena criminalidade, assaltos, vandalismo, desacatos, consumo de drogas e furtos, especialmente na baixa funchalense. Esses incidentes têm contribuído para uma percepção pública cada vez maior de insegurança, afectando negativamente a qualidade de vida dos residentes e a experiência dos visitantes", considera a coligação.

Miguel Silva Gouveia indica que "não podemos continuar a assistir passivamente ao aumento da criminalidade e à ineficácia do actual executivo. É necessário agir agora para proteger nossos cidadãos e restaurar a confiança na segurança da nossa cidade". "Hoje é evidente aos olhos dos funchalenses que a cidade do Funchal está a pagar caro os sucessivos boicotes do PSD ao projecto da Polícia Municipal, proposta pela Confiança desde 2019”, aponta o autarca da Confiança.

A coligação dá conta de que face a esta "inacção, os vereadores da Confiança defendem a criação urgente de um Corpo de Polícia Municipal no Funchal". Este corpo especializado permitiria um policiamento de proximidade, garantindo uma presença constante e visível nas áreas mais afectadas pela criminalidade. Além disso, a Polícia Municipal assumiria competências de fiscalização nas áreas administrativas e no trânsito, liberando recursos da Polícia de Segurança Pública (PSP) para focar-se exclusivamente na segurança pública.