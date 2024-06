Travessa Sidónio Serôdio representa investimento de 200 mil euros pela Câmara de Santa Cruz

Está em fase de conclusão o novo arruamento no sítio da Tendeira de Baixo, freguesia do Caniço. A Travessa Sidónio Serôdio é um investimento municipal no valor de 200 mil euros, que esta manhã foi visitada pelo presidente da Câmara Municipal de Santa Cruz, Filipe Sousa, e pela vice-presidente Élia Ascensão, bem como pelo vereador Dúlio Freitas e técnicos municipais.

A obra encontra-se em fase de conclusão, uma vez que já se procede à pavimentação. O investimento corresponde também à colocação de infra-estruturas subterrâneas de águas pluviais e residuais, energia e telecomunicações, passeios e guardas metálicas.

"Esta é uma das muitas obras de requalificação de estradas em curso no concelho de Santa Cruz", refere nota à imprensa.