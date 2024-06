Mais de 95 milhões em situação de pobreza e/ou exclusão social na União Europeia

A organização não-governamental Rede Europeia Anti-Pobreza em Portugal emitiu uma nota, a propósito das eleições europeias que decorrem a partir de hoje e até domingo nos 27 estados-membros, para relembrar que "a pobreza tem causas estruturais e que os últimos anos têm trazido desafios e impactos adicionais". Assim, "a EAPN Portugal lançou apelo com prioridades e mensagens para os candidatos nacionais ao Parlamento Europeu", informa.

"Existem mais de 95 milhões de pessoas em situação de pobreza e/ou exclusão social na União Europeia. É, por isso, imperativo, para a EAPN Portugal / Rede Europeia Anti-Pobreza, que o combate à pobreza seja uma prioridade. Para além disso, a ONGD, que tem raízes europeias, defende que os candidatos nacionais ao Parlamento Europeu tenham, nas suas propostas, o reforço do modelo social europeu", justifica. Ou seja, "proteger os direitos das pessoas através de políticas sociais mais fortes que promovam o seu bem-estar e a coesão social. Reforçar o modelo social europeu implica reforçar as políticas sociais ao nível nacional", refere o presidente da EAPN Portugal, Agostinho Jardim Moreira, citado na nota de imprensa.

"Tememos que a próxima agenda social não seja uma prioridade e seja fragilizada por outras como a segurança e a política orçamental. É importante relembrar que os desafios enfrentados nos últimos anos trouxeram impactos adicionais às vulnerabilidades já existentes. Importa ainda relembrar que a pobreza tem causas estruturais e as crises agravam as mesmas, debilitando, por um lado, aqueles que já viviam numa situação frágil e, trazendo, por outro lado, novos rostos e famílias para situações de pobreza", relembra o presidente.

A EAPN - European Anti Poverty Network (Rede Europeia Anti Pobreza) é a maior rede europeia de redes nacionais, regionais e locais de ONG, bem como de organizações europeias ativas na luta contra a pobreza. Fundada em 1990, em Bruxelas, a EAPN está atualmente representada em 31 países, nomeadamente em Portugal. EAPN Portugal

Agostinho Jardim Moreira assinala ainda que "a luta contra a pobreza é uma responsabilidade de todos e como tal todos podem fazer parte da solução. Foram assumidos compromissos como as metas do Pilar Europeu dos Direitos Sociais que precisam de ser cumpridos", acrescentando que "os compromissos precisam de ser operacionalizados, orientar a definição de medidas concretas, integradas, que tenham real impacto na melhoria da vida das pessoas, no seu desenvolvimento integral, pois são as pessoas que devem estar sempre no centro das decisões".

Na nota a EAPN Portugal relembra ainda que "qualquer processo de erradicação da pobreza que não se centre nas pessoas em situação de pobreza é insuficiente e corre o risco de não ser bem-sucedido", pelo que "a participação das pessoas e das entidades da sociedade civil é central para a procura de soluções no combate à pobreza, mas também para monitorizar e avaliar as medidas de políticas implementadas".

Criada em 17 de dezembro de 1991, a EAPN Portugal centra o seu trabalho de combate à pobreza e exclusão social através de ações nas áreas da participação, investigação, projetos, sensibilização, formação, capacitação e influência política. EAPN Portugal

"Neste sentido, é importante criar processos mecanismos contínuos de auscultação e participação das pessoas e das entidades. A informação e a capacitação dos diferentes atores são centrais para que os processos participativos sejam eficazes e tenham resultados", refere a organização.

"Assim, a EAPN Portugal promoveu um Almoço-Debate com os candidatos nacionais ao Parlamento Europeu com o objetivo de refletir sobre as causas estruturais da pobreza, dar a conhecer a sua posição e preocupações em matéria de luta contra a pobreza, conhecer as propostas dos candidatos nesta matéria e promover o diálogo com outros representantes da sociedade civil de áreas sociais e centrais também ao combate à pobreza. Este encontro decorreu a 17 de Maio", refere em conclusão.