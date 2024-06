APAV identifica 9 homens vítimas de violência doméstica na Madeira

A Associação Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV), que divulga hoje as estatísticas sobre "Homens Adultos Vítimas de Violência Doméstica 2021-2023", identificou neste período nove (9) casos na Madeira, de acordo com os "dados que se referem aos processos de apoio desenvolvidos presencialmente, por telefone, e-mail e online".

"Apesar de a prevalência do crime de violência doméstica ser muito superior sobre as mulheres, os homens também são vítimas deste crime", relembra para quem não tem noção. E prova: "Entre 2021 e 2023, a APAV registou um total de 2.598 homens adultos vítimas de violência doméstica, tendo-se verificado um aumento de 38,8% entre 2021 e 2023."

Assim, "dos 5.146 crimes de violência doméstica praticados contra homens adultos, o mais expressivo foi a ameaça/coação (n=1.661; 32,3%), seguindo-se das injúrias/difamação (n=1465) e dos maus tratos físicos (n=1368)".

No caso da Madeira, nestes três anos foram identificados 3 casos no Funchal, dois em Machico, um no Porto Santo, outro na Ribeira Brava, outro em Machico e ainda outro em Santa Cruz.

"Os homens vítimas de violência doméstica podem ser alvo de comportamentos de controlo, agressões físicas e psicológicas", explica a APAV. "O medo e a vergonha surgem como a principal barreira ao primeiro pedido de ajuda. O receio do descrédito e da humilhação, que pode, muitas vezes, surgir de familiares, amigos e até mesmo instituições policiais e judiciárias, impede a decisão da denúncia da vitimação", o que poderá contribuir, tal como no caso das mulheres, em muito menos denúncias e pedidos de apoio do que as que, efectivamente, existem.

A APAV "presta apoio gratuito, confidencial e especializado a vítimas de todos os crimes", sendo um "apoio, no regime presencial" e "disponível através de uma rede nacional de serviços de proximidade", a que pode aceder através da Linha de Apoio à Vítima, 116 006, funciona de segunda a sexta, entre as 8h00 e as 23h00, e está disponível através do e-mail [email protected].