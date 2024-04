Sensa Hotels angaria donativos para três instituições de cariz social

O Sensa Hotels, que representa as unidades hoteleiras Quinta do Furão e Aqua Natura Hotels, através do seu programa de responsabilidade social e ambiental, denominado de SENSAbility, angariou, um donativo para três instituições de cariz social no primeiro trimestre do ano: a Associação de Paralisia Cerebral da Madeira; o Lar de Idosos do Porto Moniz (Fundação Mário Miguel) e também a Liga Portuguesa Contra o Cancro, através do patrocínio dos seus hóspedes.

O projecto SENSAbility tem como principal objectivo "proporcionar a todos condições de aprendizagem, de inclusão e de saúde, de forma a ajudar a formar cidadãos cada vez mais capazes e produtivos em todos os sentidos na sociedade e no meio em que estão inseridos", explica uma nota enviada à comunicação social.

Através deste projecto, o Sensa Hotels conta apoiar mais nove instituições de cariz social ao longo do ano, perfazendo o total de 12 instituições.