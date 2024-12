Montenegro diz que Portugal "aprendeu mesmo" com "processo de recuperação doloroso"

O primeiro-ministro reiterou hoje que Portugal é um "referencial de estabilidade" numa Europa com "os dois maiores motores engripados", considerando que "o país aprendeu mesmo" com um "processo de recuperação doloroso" e vai manter o rigor orçamental.

Num discurso no Fórum Euro-Américas, no Campus de Carcavelos da Universidade Nova de Lisboa, no concelho de Cascais, Luís Montenegro lembrou que a Europa tem hoje os seus "dois maiores motores engripados", referindo-se à França e à Alemanha.

"A Alemanha está estagnada economicamente - com um processo eleitoral antecipado agora à porta -, a França com instabilidade política, um endividamento e um défice muito, muito preocupantes e a Espanha com uma fragilidade governativa que, apesar do seu desempenho económico, não deixa de colocar algumas reservas", apontou.

O chefe do executivo disse não estar a falar dos "amigos alemães, franceses, espanhóis" para criticar o seu "prejuízo ou insucesso", mas antes para frisar que Portugal, perante esse "ambiente próximo", se pode destacar como um referencial devido à sua "estabilidade política e financeira" e ao "vigor económico, académico" e da sua diáspora.

"Nós somos um referencial de estabilidade depois de um processo de recuperação, eu diria doloroso, mas onde creio que, desta vez, o país aprendeu mesmo. Vai continuar a preservar rigor e disciplina orçamental, mas vai conjugar isso com um ambiente económico favorável ao investimento", afirmou.

Montenegro frisou que, além dessa atratividade para investimentos, Portugal é também "um bom sítio para visitar" - elogiando que hoje o país tenha uma taxa de turistas norte-americanos "muito relevante" -, mas afirmou que é "mais do que isso".

"Nós somos indústria, somos comércio, somos serviços, somos agricultura, somos pesca, somos conhecimento, somos fiáveis e somos seguros", garantiu, acrescentando que a segurança é fundamental para a liberdade individual e para a proteção da comunidade, mas é também "um alvo económico" que o Governo pretende continuar a garantir.

"Aqueles que pensam que Portugal como o país mais seguro do mundo - que é - está condenado a sê-lo eternamente, devem olhar para exemplos como a Suécia, como os Países Baixos, como à Bélgica e perceber que, se não atacarmos fenómenos de aumento de criminalidade, nós podemos perder esse fator", avisou.

Neste discurso, a que assistiu o Presidente da República e o ex-presidente da Comissão Europeia José Manuel Durão Barroso, Montenegro defendeu a importância de a União Europeia (UE) se relacionar com a América do Norte e a América Latina, salientando que as economias dos três blocos "representam mais de 50% do PIB mundial".

Neste âmbito, o chefe do executivo elogiou o acordo comercial entre a UE e os países do Mercosul, considerando que trará benefícios e oportunidades "para a generalidade dos setores económicos".

"Olhando para setores como o do vinho e do azeite, nós vamos ter a oportunidade de colocar os nossos produtos em vários mercados que não [serão] castigados - porque foi isso que aconteceu nos últimos anos - por taxas alfandegárias injustas", disse.

Referindo-se a países como a França ou a Áustria, o primeiro-ministro disse saber que há "quem não seja tão entusiasta" com o acordo, mas defendeu que a Europa deve "evitar tentações protecionistas" com os países do continente americano.

"Só assim, sinceramente, creio, nós podemos ter autoridade moral para depois exigir que não haja caminhos unilaterais em alguns dos nossos parceiros", defendeu.

Neste discurso, Montenegro sustentou ainda que a Defesa é uma área primordial na relação com a América do Norte, reiterando o compromisso do seu executivo investir 2% do PIB em Defesa até 2029, apesar de admitir que isso poderá vir a ser insuficiente.

"Porventura, com os nossos parceiros, chegaremos muito rapidamente à conclusão de que o nosso objetivo para 2029 é absolutamente insuficiente e que nos vai ser exigido acrescentar ainda mais esforço àquele que é o nosso compromisso", disse.