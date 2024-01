Alegado burlão madeirense fez-se passar por doente terminal para 'sacar' dinheiro há 23 anos

Corria o ano de 2001 quando a Polícia Judiciária começou a investigar um caso que foi denunciado como sendo o de uma burla. Afonso, que alegadamente seria um jovem madeirense, estaria internado num hospital da Bélgica, para onde teria emigrado. Foram feitas angariações de fundos para ajudar no tratamento, mas tudo não terá passado de uma burla.

O DIÁRIO dava conta de alguns dos pormenores desta 'falsa' história, que havia sido noticiada pela RTP, através do correspondente em Bruxelas. Afonso, um jovem madeirense, teria doenças como leucemia, diabetes, anemia, tuberculose e cegueira, com um diagnóstico de poucos meses de vida. Muitos madeirenses ficaram com pena e começaram a transferir dinheiro para a conta de Paulo Andrade, que supostamente seria o irmão deste doente.

Na reportagem emitida pela RTP, o jovem não quis mostrar a cara, contando apenas a sua história. No entanto, um telespectador reconheceu-lhe a voz e contactou a Polícia Judiciária, dando conta de que poderia tratar-se de um jovem com cadastro referente a crimes de abuso de confiança.

Em 2001, o DIÁRIO investigou o caso e percebeu que em nenhum hospital belga havia alguém internado de nome Afonso. Além disso, os únicos promotores da suposta angariação de fundos eram o próprio 'Afonso' e uma ervanária na Ribeira Brava, que seria pertença de uma alegado irmão do doente.

Na edição de 17 de Janeiro, o nosso jornal dava conta de mais pormenores. Afinal, não havia nenhum Afonso, nem nenhum Paulo, tal como já tinha sido avançado no dia anterior. Havia um Adriano Fernandes, cadastrado e supostamente a ser alvo de um mandado de captura, que tinha algumas doenças associadas ao seu passado. A jornalista da RTP que fez a reportagem viria também a admitir que muitos dos dados facultados teriam sido empolgados pelo próprio "Afonso".