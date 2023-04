Parlamento finlandês alvo de ataque informático por 'hackers' pró-russos

O site do parlamento finlandês foi hoje alvo de um ataque informático que colocou informações falsas na plataforma pouco tempo antes da entrada oficial da Finlândia na NATO, segundo o grupo autor do ataque.

No dia em que a Finlândia se torna o 31º membro da NATO, o grupo de 'hackers' informáticos NoName057, conhecido por ser pró-russo, lançou um ataque contra a página do parlamento finlandês na internet, com a desativação de funções e publicação de informação falsa.

O grupo reivindicou o ataque e afirmou que este constitui uma retaliação pela entrada da Finlândia na NATO.

O ataque dificultou a navegação na página durante algumas horas, naquela que foi mais uma iniciativa do grupo que já esteve ligado a vários ataques cibernéticos contra os EUA e outros países ocidentais aliados.

Antti Kaikkonen, ministro da Defesa finlandês, afirmou que a Finlândia está pronta para ajudar os países que estejam com problemas e que conta com a ajuda da NATO caso a segurança do país seja posta em causa.

Meios de comunicação, líderes e comentadores políticos concordaram sobre o caráter histórico do dia para o país que partilha uma fronteira extensa com a Rússia.

Aki Luhtanen, um civil que visitou o Ministério dos Negócios Estrangeiros para assistir ao hastear da bandeira da NATO junto à bandeira nacional finlandesa, realçou a importância de pertencer à organização numa altura em que "é necessário estar ciente e com medo da Rússia", pensamento comum a muitos finlandeses.

A adesão celebra-se hoje em Bruxelas, no dia que marca o 74º aniversário da assinatura do Tratado fundador da organização.