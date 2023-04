Finlândia é oficialmente o 31.º estado-membro da Aliança Atlântica

A Finlândia já é o 31.º Estado-membro da NATO e a adesão foi hoje oficializada com a entrega da documentação pelo secretário de Estado dos Estados Unidos da América (EUA), Antony Blinken.

"Com a entrega destes documentos, declaramos a Finlândia o 31.º Estado-membro da Aliança [Atlântica]", disse Blinken durante a cerimónia no quartel-general da Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO), em Bruxelas, na Bélgica, onde foi içada pela primeira vez a bandeira do país nórdico ao lado das bandeiras dos outros Estados-membros.

Os EUA são um dos países signatários do tratado que deu origem à Aliança Atlântica em 1949. Portugal também integra o grupo de 12 membros fundadores da NATO.

A adesão oficial de Helsínquia realiza-se no mesmo dia em que a NATO celebra 74 anos de existência.