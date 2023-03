JSD/Madeira destaca papel do associativismo

O presidente da JSD/Madeira, Bruno Melim, recebeu na terça-feira, 7 de Março, na Assembleia Legislativa da Madeira, uma delegação do Conselho Nacional de Juventude (CNJ) liderada pelo seu presidente Rui Oliveira.

A plataforma que representa várias organizações juvenis de diferentes setores, deslocou-se à Madeira com o intuito de ouvir os parceiros locais promovendo o seu trabalho e o desenvolvimento de futuras parcerias.

Na ordem de trabalhos estiveram em destaque temas relacionados como a participação juvenil, nomeadamente, "a estratégia que tem vindo a ser assumida pela Governação Regional de aproximar os jovens das entidades formadoras e usar os programas juvenis como instrumento de formação e preparação cívica dos jovens", dá conta a estrutura política de Juventude do PSD em nota remetida à imprensa.

“Um dos principais assuntos abordados nesta reunião prende-se com a sucesso das respostas inovadoras que se têm desenvolvido na Madeira relativamente à formação em contexto real de trabalho como são exemplo os programas estágios de verão e o [email protected]”, começou por referir Bruno Melim, líder da JSD/Madeira, para quem "estes programas são essenciais no desenvolvimento de competências dos mais jovens". “Aquilo que foi possível transmitir nesta reunião é que sentimos os jovens mais próximos do associativismo e, por conseguinte, mais aptos no momento da escolha da sua vocação profissional”, vincou.

Outro dos temas tratado foi "o crescimento do envolvimento dos jovens no processo associativo na Região, ao longo dos últimos anos", situação que - segundo Bruno Melim - "contrasta com aquela que é a realidade em todo o país".

“Outra das conclusões que se pôde retirar desta reunião foi que no pós-pandemia temos sentido um aumento da participação associativa estudantil, situação que contrasta com a realidade que nos foi transmitida pelo CNJ, onde se denota uma recuperação mais lenta de todo o movimento associativo”, referiu o também jovem deputado, para quem "é fundamental manterem-se as políticas de promoção e participação dos jovens na vida associativa e política". “Sabemos que uma sociedade civicamente mais letrada depende muito do envolvimento e participação cívica que desde tenra idade conseguimos imprimir no contexto escolar e juvenil”, reforçou.

Sobre a participação e a aproximação desta plataforma com o tecido associativo regional, Bruno Melim deu ainda conta que registou com agrado “o interesse e disponibilidade desta plataforma desenvolver mais iniciativas na Madeira e com entidades regionais ligadas à juventude, sejam elas públicas ou privadas, reiterando que "a JSD/Madeira pretende ser um espaço de auscultação, debate e ideias na construção de soluções adequadas aos novos tempos".

“Desta reunião saiu ainda a certeza de que o CNJ poderá contar com a JSD/Madeira para tudo aquilo que for necessário na defesa dos interesses dos jovens, nas mais diversas áreas, desde que se respeitem os princípios da autonomia das entidades parceiras e descentralização dos conteúdos e iniciativas políticas fora dos grandes centros urbanos”, reiterou Bruno Melim.