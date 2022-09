Portugal realiza dois leilões de dívida quarta-feira de até 1.250 milhões

O IGCP - Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública vai realizar, na próxima quarta-feira, dois leilões de Obrigações do Tesouro (OT), com maturidade a quatro e dez anos e um montante até 1.250 milhões de euros.

Numa nota hoje divulgada, o IGCP disse que "vai realizar no próximo dia 14 de setembro pelas 10:30 horas dois leilões das OT com maturidade em 21 de julho de 2026 e 16 de julho de 2032, com um montante indicativo global entre 1.000 milhões de euros e 1.250 milhões de euros".

Em julho, o IGCP recomprou 793 milhões de euros em OT com maturidades a terminar em 2023 e em 2024.

Segundo a página do IGCP na agência Bloomberg, nesta operação de troca a entidade comprou 538 milhões de euros em 'OT 4.95% 25out2023', a 105,488%, e 255 milhões de euros em 'OT 5.65% 15fev2024', a 107,625%.

Paralelamente, a entidade vendeu um total de 763 milhões de euros em OT com vencimentos em 2028 e 2035.

No dia 19 de agosto, um despacho publicado em Diário da República determinou que o gestor da Ascendi Miguel Martín sucederá a Cristina Casalinho na presidência do IGCP.