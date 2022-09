Venezuela lança campanha para alertar sobre os danos que causam as drogas

A Venezuela lançou hoje uma campanha para alertar a população sobre os "graves danos" que causam as drogas nos consumidores e nas famílias, e para combater o tráfico de substâncias estupefacientes e psicotrópicas.

"Estamos a lançar oficialmente uma campanha destinada a alertar sobre o consumo de drogas entre amplos setores da população, especialmente os adolescentes", disse o Procurador-geral da Venezuela.

Tarek William Saab precisou que a campanha "A droga destrói a tua família" é liderada pelo Ministério Público, e pretende "educar sobre o grave dano que causam as drogas, não apenas aos consumidos, mas também às suas famílias".

"O outro objetivo é combater o microtráfico, que tem como alvo principais as crianças e adolescentes, em lugar públicos (...) e faz parte de uma política de Estado, como combate repressivo contra os microtraficantes e traficantes de droga", disse.

O Procurador explicou que "os adictos se convertem em um cancro que vai carcomendo a convivência e a estabilidade dentro dos lares".

Também que a campanha será executada em coordenação com a Superintendência Nacional Antidrogas (SUNAD) e outros organismos, estando prevista a realização de charlas em escolas do país durante as quais vão ser abordados "pontos didáticos referentes ao que são as drogas, o perfil do consumido, tipo de drogas, consequências do seu consumo, no pessoal, familiar, laboral, escolar e social".

"O consumo de drogas afeta a vontade da pessoa, prejudica a sua autoestima, a sua forma de comunicar-se e o seu compromisso com as metas (objetivos) da sua vida, alterando valores, hábitos e costumes do indivíduo", explicou.

O Procurador alertou que além de prejudicar a saúde física e mental, as drogas isolam o consumidor do seu grupo familiar, dos amigos, da comunidade, da sociedade em geral, produzindo ansiedade, depressão e agressividade.

"Nos estados (regiões) onde se conte com unidades e brigadas caninas antidrogas, serão feitas demonstrações sobre as ações de combate às drogas", frisou.

Tarek William Saab chamou a atenção da população sobre a atração dos jovens às chamadas "narconovelas" (telenovelas sobre narcotraficantes), que tentam "lavar a cara, fazer uma maquilhagem grosseira dos grandes criminosos que destruíram a vida de centenas e milhões de pessoas no mundo através das suas vidas".

"Normalizam os comportamentos criminosos (...) vendem o tema da droga que destrói a tua família, paralisa a formação para entrar num mundo de sonhos, de futuros", disse.

O Procurador pediu às autoridades que estejam atentas às novas modalidades de tráfico e explicou que na última década se duplicaram as mortes por consumo de drogas, atingindo quase meio milhão de pessoas por ano.

Segundo Tarek William Saab, a percentagem de adolescentes que têm uma perceção negativa da cannabis, caiu para 40% nos Estados Unidos e para 25% em Europa, apesar de o seu consumo estar vinculado a danos cognitivos.