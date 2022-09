Cruzeiro no Mediterrâneo com o MSC Bellissima - Promoção Tudo Incluído com vôos

Para quem só agora está a pensar em férias, ainda vai a tempo de navegar pelo Mediterrâneo Ocidental a bordo do moderno e novíssimo MSC Bellissima.

Com uma duração de 7 noites, este cruzeiro tem partidas previstas em Outubro com embarque e desembarque em Valência e, se assim o entender, com a comodidade de incluir o voo Lisboa/ Valência / Lisboa.

O itinerário e valores depende das datas escolhidas:

29 de Outubro – desde 499€ só cruzeiro

Paragens em Barcelona, Marselha, Génova/Portofino, Livorno/Florença e Nápoles/Pompeia.

O valor indicado é desde, por pessoa, e inclui 7 noites de cruzeiro em camarote duplo interior, pensão completa a bordo com buffet gourmet das 06h00 às 02h00 e taxas portuárias (sujeitas a alteração).

8 e 15 de Outubro – desde 709€ cruzeiro com voos de/para Lisboa

Paragens em Tarragona, Génova/Portofino, Livorno/Florença e Nápoles/Pompeia.O valor indicado é desde, por pessoa, e inclui 7 noites de cruzeiro em camarote duplo interior em opção tudo incluído a bordo, com buffet gourmet das 06h00 às 02h00, passagem aérea Lisboa/Valência/Lisboa, transferes, taxas aeroportuárias e taxas portuárias (sujeitas a alteração).

Não estão incluídas passagem aérea de/para Funchal, despesas de reserva, Seguro,excursões, extras de carácter pessoal e quaisquer serviços não mencionado.

Para informações mais detalhadas, contacte-nos:Intertours Travel Consulting- 291208920 ou[email protected]Para ficar a conhecer estas e mais sugestões, subscreva a nossa newsletter aqui: https://intertours.com.pt/