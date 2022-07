Guarda-redes Paulo Victor despediu-se do plantel maritimista

O guarda-redes Paulo Victor que deixou o Marítimo para rumar para a Arábia Saudia, para representar o Al-Ettifaq, despediu-se esta manhã do plantel maritimista e do staff técnico, conforme o emblema verde-rubro deu conta nas suas redes sociais.

O guardião brasileiro, de 35 anos, que tinha contrato até ao final da época 2022/23, foi uma das peças fundamentais do treinador Vasco Seabra na temporada transacta, tendo alinhado em 30 partidas oficiais.

Paulo Victor realizou no Marítimo a segunda experiência no futebol europeu, onde ingressou em Agosto último proveniente do Grêmio, depois de, em 2017, ter alinhado nos turcos do Gaziantepspor, cedido a título de empréstimo pelos brasileiros do Flamengo, clube com o qual teve uma ligação de 13 anos até rumar para a equipa de Porto Alegre.