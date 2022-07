‘Machetices’ no Engenho do Porto da Cruz

A 6.ª edição do projeto ‘Machetices’, uma organização da Associação Grupo Cultural Flores de Maio, decorrerá no próximo dia 10 de julho, domingo, pelas 17h00, no Engenho do Porto da Cruz, empresa Engenhos do Norte. Este evento é protagonizado pelo grupo Machetinho, desta associação, que conta com direção artística de João Caldeira. Esta edição contará também com a presença da ‘Tunacedros’, da Casa do Povo de São Roque do Faial, enquanto grupo convidado.

Desde a sua origem, o ‘Machetices’ tem como objetivo mostrar e promover a prática dos cordofones tradicionais madeirenses através de um reportório diversificado em termos de género, algo que faz parte da história e da missão da Associação Grupo Cultural Flores de Maio desde a sua génese.

Este projeto pretende, ainda, apresentar sonoridades tradicionais que se espelham na beleza do espaço circundante, mostrando a interpretação de diferentes instrumentos musicais tais como a braguinha, o rajão, a viola de arame, a viola de seis e a viola baixo.

Nesta edição, realizada, como habitualmente, de forma acústica no interior do Engenho do Porto da Cruz, o grupo conta com a participação especial da ‘Tunacedros’, num programa que contará com momentos protagonizados individualmente por cada grupo e um tema final, interpretado em conjunto. Os bilhetes terão um custo de €3 e poderão ser adquiridos no local, desde 1h00 antes do início do espetáculo.