Vereadora Isabel Costa visitou a 'Casa da Semente' no Funchal

A vereadora da Câmara Municipal do Funchal (CMF) com o pelouro da Acção Social, Isabel Costa, visitou a Associação Germinar, onde tomou conhecimento do projecto educativo ‘Casa Semente’, instituição sem fins lucrativos que visa desenvolver actividades na promoção do desenvolvimento pessoal, social e comunitário.

Quando falamos de um planeta sustentável, precisamos de ter ações concretas como estas, em que cada pessoa contribui para o bem-estar coletivo, para que o planeta mereça uma atenção diferenciada na preservação da biodiversidade nela existente de forma a protegermos e preservarmos toda essa vida de forma harmoniosa Isabel Costa, vereadora da CMF

Esta Associação proporciona às crianças e aos pais, actividades ao nível da solidariedade social, da cultura e do meio ambiente. A vereadora defende que a ‘Casa Semente’ seja um projecto de futuro no modelo de ensino actual.