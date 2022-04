Guterres condena governos e empresários mentirosos que encaminham mundo para "catástrofe"

O secretário-geral das Nações Unidas criticou hoje duramente governos e empresas que "dizem uma coisa e prometem outra" nos compromissos para combater as alterações climáticas, considerando que as suas opções energéticas conduzirão o mundo à catástrofe.

Intervindo através de uma mensagem vídeo gravada na apresentação dum relatório do Painel Intergovernamental para as Alterações Climáticas, António Guterres afirmou que as suas conclusões são "uma litania de promessas climáticas quebradas, um arquivo vergonhoso que cataloga os compromissos vazios" que colocam o mundo no caminho de se tornar irrespirável.

"Alguns governos e líderes empresariais dizem uma coisa e fazem outra. Estão a mentir e a deitar gasolina no fogo", acusou António Guterres, considerando que as conclusões do painel são "um veredito condenatório" das suas ações.

Salientando que não se trata de "ficção ou exagero", elencou "cidades submersas, ondas de calor sem precedentes, tempestades terríveis, falta de água generalizada e extinção de um milhão de espécies de plantas e animais" como consequências "das políticas energéticas atuais".