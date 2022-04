Nélson Veríssimo quer viver uma "grande noite europeia" frente ao Liverpool

O treinador do Benfica acredita que a equipa tem reais possibilidades de se bater de igual para igual com o 'gigante' Liverpool nos quartos de final da Liga dos Campeões e chegar às meias finais da competição.

"Temos de reconhecer que o Liverpool é uma equipa com grande competência coletiva e individual, com um grande treinador, e que nos vai obrigar a estar num nível muito alto nos dois jogos. Vai ser uma eliminatória complicada, mas acreditamos que a podemos dividir e, tal como disse com o Ajax, vai ser 50/50", afirmou Nélson Veríssimo na antevisão do encontro frente aos 'reds'.

O técnico admitiu que este será um dos embates mais difíceis da época para as 'águias' e que vai obrigar a equipa a uma concentração redobrada, sobretudo a nível defensivo.

"Espera-nos um encontro muito difícil, mas, estando ao nosso nível, podemos suprimir os pontos fortes do Liverpool. Como qualquer equipa, eles têm debilidades que podemos aproveitar, alicerçados no nosso processo defensivo, em que vamos ter que ter uma competência muito grande. Vai ser difícil, mas podemos dividir o jogo e amanhã [terça-feira] vamos poder contar com o nosso público, que de certeza vai conseguir alavancar a nossa equipa para uma grande noite europeia", desejou Veríssimo.

Quanto à ligação desta eliminatória com a sua continuidade no banco dos 'encarnados' na próxima época, o técnico disse que não está preocupado com o seu futuro.

"Não estou preocupado com a minha continuidade. O mais importante são os seis jogos que nos restam da Liga portuguesa e estes dois na 'Champions'. Esse é o nosso foco e a nossa principal preocupação. É aproveitar cada momento que estamos aqui e o meu futuro é o menos importante neste momento. É mais importante termos chegado aos quartos de final, o que já não acontecia há alguns anos, e tentar chegar às meias-finais, o que nunca aconteceu neste formato e seria marcante na história do clube", concluiu o treinador 'encarnado'.

O Benfica recebe esta terça-feira, pelas 20:00, o Liverpool, em jogo da primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões, com abitragem do espanhol Gil Manzano.

As 'águias' chegam a esta eliminatória depois de eliminarem o Ajax, ao passo que a equipa de Jurgen Klopp, na qual atua o português Diogo Jota, deixou pelo caminho o Inter de Milão.