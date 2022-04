Conheça o calendário de Abril da vacinação contra a covid-19

A Secretaria Regional de Saúde e Protecção Civil já divulgou o calendário da vacinação contra a covid-19 para o mês de Abril.

Neste período, mantém-se a administração destas vacinas nos centros de saúde concelhios, com excepção para o concelho de Santa Cruz, onde a vacinação decorre no Centro de Saúde do Caniço.

As autoridades de saúde recomendam o agendamento prévio da vacinação.

Segundo os últimos números avançados pelo Governo Regional, a Madeira já conta com 91% da sua população com vacinação contra a covid-19 iniciada e 90% já tem a vacinação completa.