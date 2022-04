Loja do Artesanato da Madeira volta a acolher sessões de 'Artesanato ao Vivo'

A Loja do Artesanato da Madeira prepara-se para voltar a acolher sessões de 'Artesanato ao Vivo', protagonizadas por artesãos reconhecidos pelo Instituto do Vinho, Bordado e Artesanato da Madeira (IVBAM), com artigos expostos na loja.

O destaque deste momento são os trabalhos de Cecília Nóbrega, artesã certificada no fabrico de acessórios de vestuário e confecção de bonecos, que irá trabalhar ao vivo na Loja localizada na Rua dos Ferreiros, n.º 152, no Funchal, esta quarta-feira, dia 6 de Abril, entre as 14h30 e as 17h30.

As sessões já se encontram agendadas até Julho, "contudo, as mesmas poderão prolongar-se no tempo, sendo assim mais um motivo de atracção para ser feita uma visita à Loja do Artesanato da Madeira, que surgiu em 2017, fruto da vontade do IVBAM em criar um espaço exclusivamente dedicado a esta arte regional, onde os visitantes podem contemplar um espaço expositivo, mas também adquirir peças únicas, elaboradas por artesãos".

Estas actividades englobam artesãos de diferentes actividades artesanais, que vão desde a cerâmica, o têxtil, o vime, a bijuteria, a tecelagem, os embutidos, o calçado, entre outros, numa panóplia de artigos decorativos e utilitários que conjugam o tradicional com o contemporâneo.

"Esta é mais uma ação do IVBAM que pretende aproximar os artesãos reconhecidos ao público em geral, englobando locais e turistas, os quais podem visitar a Loja do Artesanato da Madeira e as respetivas sessões de artesanato ao vivo, de forma gratuita", termina nota da secretaria regional de Agricultura e Desenvolvimento Rural