Teófilo Cunha conhece modelo açoriano de pesagem, leilão e venda de peixe

O secretário regional de Mar e Pescas conheceu, hoje, o modelo açoriano de pesagem, leilão, venda e plataforma de contrato de abastecimento, em sistema informático, implementado pela Lotaçor (Serviços de Lotas dos Açores, SA). Teófilo Cunha esteve na lota de Ponta Delgada, nos Açores, no entreposto frigorífico de Ponta Delgada e no porto de pesca de Rabo de Peixe.

Teófilo Cunha encontra-se nos Açores a convite do seu homólogo, Manuel São João, para participar na Semana das Pescas 2022, que decorre de segunda a quinta-feira, na cidade da Horta. Este é um evento que foi retomado este ano, depois de um interregno de 17 anos.

Neste momento, o processo de digitalização e gestão integrada das lotas e entrepostos frigoríficos da Madeira está em fase de lançamento. "O processo de digitalização e gestão integrada das lotas da Madeira é dos projectos a que o secretário regional de Mar e Pescas tem dado particular atenção, e daí o interesse em conhecer o modelo açoriano", refere nota à comunicação social.

Na agenda de amanhã está um encontro com o seu homólogo açoriano, Manuel São João, na ilha do Faial, onde irá intervir, na parte da manhã, na Semana das Pescas 2022. Teófilo Cunha aborda a 'Cooperação atlântica na área das pescas – o contributo das regiões autónomas da Madeira e dos Açores'

A comitiva madeirense é composta ainda pelo director regional de Pescas, Rui Fernandes, o director de serviços de Lotas e Entrepostos, Pedro Delgado, e o director do Centro de Maricultura da Calheta, Carlos Andrade.

Nas deslocações às infraestruturas de pesca, Teófilo Cunha foi acompanhado da presidente do conselho de administração da Lotaçor, Catarina Martins, do vogal Simão Neves, do director de informática e desenvolvimento da Lotaçor, Nuno Veríssimo, da responsável pela gestão operacional, Catarina Vieira, e do delegado da secretaria regional de Mar e Pescas em São Miguel, Paulo Medeiros.