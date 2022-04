Governo dos Açores prepara novo regime jurídico de apoio à comunicação social

O Governo Regional dos Açores está a trabalhar num novo regime jurídico de apoio à comunicação social que "faça com que todas as dificuldades administrativas se esbatam", identificando "apoios fixos" às empresas de comunicação social, foi hoje anunciado.

A informação foi divulgada no portal oficial do Governo, com base num anúncio feito no domingo pelo Secretário Regional da Saúde e Desporto, Clélio Meneses, na sessão comemorativa do 75.º aniversário do Rádio Clube de Angra (RCA).

Clélio Meneses, que participou na cerimónia em representação do presidente do Governo dos Açores, adiantou que "apesar do apoio excecional, no ano passado, de cerca de meio milhão de euros, para atenuar os constrangimentos da pandemia, está a constituir-se um regime jurídico que faça com que todas as dificuldades administrativas se esbatam, identificando apoios fixos a todas as empresas de comunicação social".

O governante considerou que esta iniciativa "é uma forma a garantir uma comunicação social livre, que seja verdadeiramente o ponto de saúde de uma sociedade".

"Num tempo em que a informação está tão banalizada, tão minimizada, quando muitos se aproveitam dos veículos imensos da tecnologia, para passar informações que têm na sua base muitas vezes apenas interesses pessoais e de grupos ou até falsas informações, os órgãos de comunicação social são determinantes para dar o ponto de saúde a esta informação", sublinhou.

Clélio Meneses deixou o compromisso do Governo Regional (de coligação PSD/CDS-PP/PPM) para uma parceria cuja génese é a construção de uma sociedade "cada vez mais saudável e mais livre", referindo que "os governos não são donos de nada, são apenas parceiros, por vezes reguladores, mas sempre propulsores da sociedade livre".

O secretário Regional disse esperar que, através desta parceria o Rádio Clube de Angra consiga obter os apoios e "continue a ser o que sempre foi e que continue com o seu compromisso de verdade, de informação e de liberdade, de que é um grande exemplo".

O Secretário regional da Saúde e Desporto relevou a "resistência estoica" do RCA nas suas sete décadas e meia de existência, "resultado do amor dos que o fizeram e o continuam a fazer".

Lembrou ainda que a Voz da Terceira, como é popularmente conhecida a estação, constitui-se como "referência em muitos momentos da vida social e política" da ilha e do arquipélago.

A sessão comemorativa do 75.º aniversário do Rádio Clube de Angra do Heroísmo decorreu no domingo à noite, no auditório da própria estação emissora e na ocasião foram também homenageados antigos diretores e funcionários da estação.