Zverev ultrapassa Nadal, Swiatek é a nova líder feminina no ténis

O tenista alemão Alexander Zverev ultrapassou o espanhol Rafael Nadal no terceiro lugar do ranking mundial, hoje divulgado e que mantém o sérvio Novak Djokovic no comando, enquanto a polaca Iga Swiatek é a nova líder feminina.

Swiatek beneficiou da retirada da australiana Ashleigh Barty, que terminou a carreira aos 25 anos, para ostentar pela primeira vez o número um mundial, num dia de atualizações com muitas mexidas no 'top ten' de ambos os rankings e com o português João Sousa a cair oito lugares, para 90.º.

Duas semanas após ter desalojado Zverev do último lugar do pódio, Nadal ficou de fora do Masters 1.000 de Miami e foi ultrapassado pelo alemão, que fica apenas atrás do russo Daniil Medvedev, segundo colocado, e de Djokovic, também ausente do torneio norte-americano, mas por não estar vacinado contra a covid-19.

O norueguês Casper Ruud, finalista vencido na Florida, subiu ao sétimo lugar, ultrapassando o russo Andrey Rublev, que caiu para oitavo, enquanto o espanhol Carlos Alcaraz, o mais jovem vencedor em Miami, aos 18 anos, ficou à porta do 'top ten', em 11.º, após uma subida de cinco postos.

Alcaraz ficou atrás do britânico Cameron Norrie, que subiu duas posições, para a 10.ª, com os restantes jogadores a manterem os lugares: o grego Stefanos Tsitsipas é quinto, o italiano Matteo Berrettini é sexto e o canadiano Felix Auger-Aliassime é nono.

Apesar da forte queda, João Sousa continua a ser o melhor representante português e o único entre os 100 primeiros posicionados, seguido de Nuno Borges, que subiu sete posições, para 143.º, Gastão Elias, com uma ascensão de 25, para 173.º, Frederico Silva (244.º), Gonçalo Oliveira (265.º) e Pedro Sousa (284.º).

No ranking feminino, a vitória em Miami abrilhantou a subida de Swiatek à liderança, aos 20 anos, depois de ter iniciado o ano no nono lugar, seguida da checa Barbora Krejcikova e da espanhola Paula Badosa, segunda a terceira classificadas, respetivamente.