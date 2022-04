CDS Santana acusa Governo Regional de querer “esconder” Teófilo Cunha

Desagradado com o que diz ser “a notória tentativa de limitar” a ida a Santana do secretário regional do Mar e Pescas, Teófilo Cunha, a maioria CDS-PP na Assembleia Municipal de Santana aprovou hoje voto de recomendação dirigido ao Governo Regional de coligação PSD/CDS para que repense a forma como se faz representar em actos oficiais no concelho de Santana e “deixe de uma vez por todas, de esconder o secretário Teófilo Cunha”. A maioria no único concelho da Região governado pelo CDS-PP critica o desprezo que é dado pelo executivo de Miguel Albuquerque ao ex-presidente da Câmara.

A recomendação foi aprovada por maioria, apenas com votos a favor do CDS, excepção para o presidente da Junta de Freguesia da Ilha, que votou contra. A oposição dividiu-se entre votos contra e abstenções.

O voto de recomendação ao governo regional foi apresentado no período de antes da ordem do dia. O grupo de eleitos à assembleia municipal pelo CDS-PP para o quadriénio 2021-2025, alegou oito atento factos, para justificar a proposta do voto de recomendação ao governo regional da Madeira.

Começou por lembrar que “desde que este governo de coligação iniciou funções, dele fazem parte figuras de relevo com relações próximas ao concelho de Santana” para complementar que tal facto “a todos nos enche de orgulho, inclusive já sublinhado nesta assembleia pelos partidos que a compõem”. Depois deu nota que “alguns desses governantes com laços e origens no concelho de Santana fazem parte dos dois partidos que sustentam o governo”, para deixar claro que “não está em causa qualquer tratamento especial exigido pelos cidadãos de Santana, uma vez que os governantes são eleitos para a Madeira e não para um concelho em detrimento de outros”, alegaram.

Dito isto, eis os argumentos de peso que no entender do CDS justificam a recomendação.

“O que está em causa sim, é a notória tentativa de limitar a vinda a Santana, em representação do governo, de secretários com ligação à nossa terra”, começou por apontar. A título de exemplo, ficou plasmado o lamento por verem que o “ex-presidente de câmara, agora secretário do Mar e das Pescas, antigo deputado e ex-presidente de junta, homem de grande capital político junto dos eleitores, nunca venha à sua terra representar o governo”.

Para o CDS-PP a ausência de actos oficiais deste governante que muito honra o CDS em Santana não deixa margem para dúvidas. “Parece claro que o Governo Regional não só despreza o valor de um dos seus secretários como não respeita o eleitorado de Santana que muito estima Teófilo Cunha, quer antes como presidente quer agora como secretário regional”, constatam.

Concluem que “como diz o povo ‘quem não se sente não é filho de boa gente’, assim sendo, sentimo-nos impelidos a manifestar o nosso desagrado, recomendando ao Governo Regional que repense a forma como envia a Santana os seus representantes, e deixe de uma vez por todas, de tentar esconder o secretário Teófilo Alírio Reis Cunha das suas gentes e da sua terra”, concretiza o teor do voto de recomendação.