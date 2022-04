Clube do Garachico assinala ‘bodas de prata’ com nova aposta na solidariedade social

O Clube Desportivo de Garachico assinalou, hoje, os seus 25 anos, com uma festa no Museu da Imprensa, em Câmara de Lobos. A celebração englobou um convício, com performance das ginastas da instituição, a atuação a cantar e ao piano da voluntária do clube Joana Mendonça. Houve também um anúncio. Está a ser estudada a alteração dos estatutos do clube, para equiparar-se a Instituição Particular de Solidariedade Social (IPSS), por forma a abranger ainda mais respostas sociais na sua intervenção diária junto da população local.

“Fico na expectativa que consigam a equiparação a IPSS, pois tenho a certeza que com o vosso trabalho, dedicação e perseverança, a população de Câmara de Lobos fica a ganhar”, declarou a secretária regional de Inclusão Social e Cidadania, Rita Andrade, que representou o presidente do Governo na cerimónia. A representante do executivo felicitou o trabalho desenvolvido pelas direcções e colaboradores do Clube Desportivo de Garachico ao longo destes 25 anos. “É uma honra para o Governo Regional poder acompanhar todo o trabalho que fazem diariamente. Para além da questão desportiva, esta direcção, liderada pelo seu presidente Dany Freitas, tem ido muito mais além e de forma proactiva, através de projectos sociais e intergeracionais que engrandecem o âmbito de ação desta instituição. Trata-se de um clube desportivo que evoluiu muito nestes 25 anos e tem conseguido dar uma resposta positiva, tanto às gerações mais novas como às menos jovens”, adiantou Rita Andrade.

A celebração incluiu uma homenagem do Clube Desportivo de Garachico a sete personalidades que contribuíram para o desenvolvimento da instituição, designadamente cinco sócios fundadores e dois ex-dirigentes.