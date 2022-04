Marraquexe: voos directos do Funchal

A Binter vai lançar este Verão uma nova ligação aérea entre o Funchal e Marrocos, mais precisamente a cidade de Marraquexe, num avião ATR-72 com capacidade para 72 passageiros.

Com início a 3 de julho e até 25 de Setembro, os voos acontecerão todas as quintas-feiras e domingos com partida do Funchal às 09h20, aterrando pelas 11h15 no aeroporto de Marraqueche-Menara. Os voos de regresso partirão às 17h35 chegando ao Funchal às 20h00.

Esta é uma oportunidade única para explorar a “Pérola do Sul”, numa viagem por cheiros, cores e paisagens exóticas, carregadas de história e beleza.

A não perder uma visita aos Jardins Menara, aos Túmulos Saadianos, ao Palácio Bahia entre outros, finalizando com a animada praça Jemaa El Fna, sítio de paragem dos nómadas e de comercio, acrobatas, encantadores de serpentes, dançarinos e contadores de histórias.

Eis algumas das nossas sugestões:

Hotel Almas *** 7 noites desde 418€ por pessoa

Hotel Riad Mabrouk & SPA **** 7 noites desde 510€ por pessoa

Hotel Riad & SPA Esprit du Maroc ***** 7 noites desde 530€ por pessoa

Os valores indicados são por pessoa em alojamento duplo e inclui passagem aérea Funchal/Marraquexe/Funchal em voo Binter com 1 bagagem de porão, taxas aeroportuárias (sujeitas a alteração), transfer partilhado aeroporto/hotel/aeroporto, 7 noites de alojamento com pequeno-almoço e Seguro. Não estão incluídas despesas de reserva e extras de carácter pessoal e quaisquer serviços não mencionados.

Para informações mais detalhadas, contacte-nos: Intertours Travel Consulting - 291208920 ou [email protected]