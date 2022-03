A Madeira Optics e as lâminas para microscópios

As lâminas para microscópios ou para microscopia são peças retangulares, normalmente de vidro, mas também são produzidas em outros materiais, tais como: inorgânicos, quartzo ou orgânicos (polímeros), como o policarbonato, o poliestireno, o acrílico e as suas modificações adequadas para determinados fins.

São produzidas em várias dimensões que podem ir de 15 x 40 mm até 50 x 76 mm, ou ainda maiores, dependendo da aplicação, mas normalmente são produzidas no tamanho de 26 x 76 mm, nos países que adotam o sistema métrico, medidas originárias do tamanho de 1 por 3 polegadas (25,4 x 76,2 mm), tamanho este que se tornou padrão para a construção de microscópios. As lâminas podem ainda ter as bordas cortadas ou lapidadas, tornando o seu uso mais seguro dado ao caráter cortante do vidro.

As lâminas preparadas economizam tempo, dinheiro e são relevantes para ensinar de forma rápida e prática tudo o que um microscópio pode fazer.

Saiba que é necessário sempre o uso de um microscópio biológico para a leitura destas lâminas que são essenciais nas escolas. Porém, vale a pena salientar que as aulas práticas são muito importantes para o desenvolvimento do interesse do aluno no estudo biológico.

O vidro ótico de alta qualidade é projetado para pesquisas avançadas, nomeadamente para o treino médico, a zoologia, a microbiologia, a medicina veterinária, etc. Altamente transparente e durável, as imagens são tão claras quando ampliadas, representando um excelente material de ensino que será útil durante muitos anos.

A Madeira Optics tem em stock diferentes tipos de lâminas de várias marcas, indicadas para várias funções desde biologia, pássaros, anfíbios, mutações e muito mais! Encontre o que precisa não só na nossa loja física, como também na nossa loja online.

Aproveite ainda para verificar o nosso stock de microscópios, também de diferentes marcas e comercializados a preços acessíveis.

