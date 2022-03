Russo detido na Alemanha acusado de planear morte sob ordem do Presidente checheno

Um russo detido na Alemanha foi acusado de estar a preparar o assassínio de um dissidente checheno sob ordens do Presidente da Chechénia, Ramzan Kadyrov, indicou hoje a Justiça alemã.

O suspeito está detido no norte da Alemanha desde janeiro de 2021, acusado de ter planeado um assassínio com o objetivo de "silenciar o irmão" de um opositor "crítico do regime de Kadyrov que defendia, nas redes sociais, uma Chechénia independente", referiu a procuradoria da Justiça de Karlsruhe, em comunicado.

"Durante o primeiro semestre de 2020, um membro da segurança do Presidente checheno treinou o acusado, Valid D., para organizar a logística do assassínio", especificou a procuradoria.

Apresentado pela Justiça como "membro do dispositivo de segurança checheno", o suspeito obteve uma arma e recrutou um homem para concretizar o crime, explicou.

O suspeito terá também ajudado o homem a entrar clandestinamente na Alemanha e os dois terão feito várias rondas à casa do alvo, segundo o comunicado.

"Não houve outros preparativos e o ataque não chegou a ser executado [porque] o acusado foi detido antes disso", disse a procuradoria, acrescentando que o executor terá "aceitado a missão apenas na aparência, por medo de represálias".

O suspeito é acusado nomeadamente de "preparação de um ato grave de violência que ameaça o Estado" e de violações da lei sobre armas.

Segundo a imprensa alemã, a intenção era atacar Mokhmad Abdurakhmanov, um refugiado checheno que vive na Alemanha com a família desde 2017.

Este jovem é, segundo a mesma fonte, irmão de Tumso Abdurakhmanov, que tem um blogue crítico do regime autoritário de Ramzan Kadyrov, também vítima de uma tentativa de homicídio na Suécia em 2020.

A Justiça não confirmou a identidade do suspeito.

O plano do assassínio, tornado público pelas autoridades alemãs na primavera de 2021, agravou o clima já tenso entre a Alemanha e a Rússia devido a rivalidades geopolíticas e à multiplicação de casos de espionagem em território alemão atribuídos a Moscovo.

Em dezembro, a Justiça alemã também condenou um russo a prisão perpétua pelo assassínio, em Berlim, em 2019, de um opositor checheno. O tribunal concluiu que a morte tinha sido ordenada diretamente por Moscovo.