UE e EUA pedem ao Kosovo para conceder autonomia à minoria sérvia

Representantes da União Europeia (UE) e dos Estados Unidos pediram hoje ao Governo do Kosovo para conceder algum tipo de autonomia à minoria sérvia, para acelerar o processo de normalização das relações com a Sérvia.

"Os acordos alcançados devem ser cumpridos", alertou o mediador europeu para o diálogo entre o Kosovo e a Sérvia, Miroslav Lajcak, referindo-se ao pacto de 2013 que Pristina se recusa a aplicar.

Lajcak e o enviado norte-americano para os Balcãs, Gabriel Escobar, viajam hoje da capital kosovar para Belgrado, numa incursão para avaliar o estado das negociações iniciadas em 2011, sob a mediação da UE e que pouco avançaram.

"Ambos queremos ver o Kosovo e a Sérvia a virarem a página, a deixar o passado para trás, a normalizar as relações", disse Lajcak, numa conferência de imprensa em Pristina.

"A comunidade internacional esperava um progresso mais rápido no diálogo em 2021. Esperamos que isso suceda em 2022", acrescentou o mediador da UE.

Em 2013, foi acordada a criação de uma entidade autónoma que reúna os municípios onde os sérvios são maioria, mas as autoridades do Kosovo recusam-se a aplicá-la, criando um obstáculo às negociações.

O primeiro-ministro kosovar, o nacionalista Albin Kurti, insiste que não quer "ter um Estado dentro de um Estado segundo os desejos de Belgrado" e sublinha que esta associação de municípios seria como a 'Republika Srpska', a entidade dos sérvios da Bósnia-Herzegovina, que periodicamente ameaça romper com o Estado central.

Lajcak encorajou ainda o Kosovo a apresentar a sua posição, para chegar a um acordo com a Sérvia.

O objetivo do diálogo entre os dois países é um acordo vinculativo para normalizar as suas relações, condição para que ambos os países possam um dia aderir à UE.

Desde o início das negociações mediadas pela UE, há 11 anos, Belgrado e Pristina concordaram em várias questões, como as viagens ou comércio livre, mas permanecem distantes no que diz respeito à independência do Kosovo.

Antiga província sérvia de maioria albanesa, o Kosovo declarou unilateralmente a independência em 2008, não reconhecida pela Sérvia. O novo país foi reconhecido pelos EUA e pela maioria dos Estados membros da UE, embora não pela Espanha, assim como pela Rússia, China, Índia e outros países.